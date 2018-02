A lista para um bom relacionamento? A atriz Kristen Bell publicou um passo a passo

Casal de atores Dax Shepard e Kristen Bell. Foto: Danny Molosho/Reuters

A atriz norte-americana Kristen Bell publicou um passo a passo de como manter uma boa relação com o parceiro, marido ou mulher. Em uma lista com seis itens publicada no Instagram, a atriz de Veronica Mars citou a importância da vulnerabilidade, amor, respeito ao erro e a manutenção de algumas individualidades.

A ideia da lista veio de um fã que pediu à Kristen uma carta de recomendação de bom matrimônio para amigos que estavam prestes a se casar. Segundo contou a própria atriz em seu Instagram, enquanto escrevia o texto ela se deu conta que poderia dar bons conselhos. Então começou a escrever a lista e, quando viu, havia montado um roteiro baseado na boa relação entre ela e o marido Dax Shepard, também ator. Eles estão juntos há mais de dez anos e têm duas filhas.

Acompanhe a lista publicada nesta quarta-feira, 14, no Dia dos Namorados:

1. Vulnerabilidade sempre gera conexão e intimidade. Fiquem vulneráveis um com o outro.

2. Em dez anos, quando a dopamina diminuir, lembre-se: a vida é uma carona louca. É um privilégio passar por tudo isso com um parceiro.

3. Fiquem separados quando for necessário. Isso fará seu casamento melhor

4. Amar alguém apesar das falhas, quedas ou alguns defeitos é o maior amor que você pode ter

5. Alegre-se com o que faz a outra pessoa feliz, e permitam-se ter interesses individuais

6. Saiba que todos estão fazendo o melhor que podem com o que têm. Então tenha suas próprias ferramentas para consertar seus problemas.

Veja a publicação completa.

Pouco tempo depois, Kristen publicou uma série de fotos dela e do marido. Na legenda, ela escreveu: “Para o homem que conheço há uma eternidade e sobre quem ainda aprendo todos os dias; que está comigo enquanto estou magra e amou meus 21 quilos a mais na época em que estava grávida; que tatuou meu último nome em seu 'dedo da aliança' porque não gosta de joia; que sempre coloca as luzes de Natal em casa e que nunca deixa de zombar de mim no tapete vermelho. Eu te amo com todo o meu coração".