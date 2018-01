A idade nos leva a um posicionamento político e social de direita?

A idade tem o poder de alterar personalidade, valores e preferências partidárias? Foto: keoki seu/Creative Commons

Passou. Acabou. Já era. Só que não. Foram-se as eleições, mas ficaram os rótulos, as frases prontas e os clichês que inundaram as redes sociais durante a disputa presidencial. Extremistas autointituladas da “direita” e da “esquerda”, do Fla e do Flu, abusaram dos chavões e não perdoaram ninguém. Nem mesmo os mais velhos, acusados, insistentemente, de reacionários, intransigentes e autoritários – só porque são... Mais velhos. “Diga-me tua idade e te direi em quem votas.” Ou a clássica: “Se você não é um comunista aos 20 anos, não tem coração; se você não é conservador aos 40, é burro”. E até: “Depois dos 50, todo mundo vira ‘reaça’, mesmo sem querer”.

Será mesmo que estamos todos predestinados a nascer revolucionários e a morrer “coxinhas”? Nada contra quem é de direita ou de esquerda. Ou se posiciona a favor ou contra o aborto, o casamento gay e o divórcio. Cada um, cada um, como dizem por aí – afinal, não é isso que se pretende discutir. O ponto que vale um bom debate é se a idade tem, realmente, o poder de alterar a personalidade, os valores e as preferências partidárias – em suma, a maneira de uma pessoa enxergar o mundo. De fato, a maioria de nós acredita que envelhecer implica em se tornar avesso às novidades, intolerante e preconceituoso. A crença persiste pelo menos até sermos chamados de “tio” ou “dona” pela garotada. Nesse momento, percebemos que a coisa não é bem assim, tão preto no branco.

Em alguns aspectos, é preciso admitir, tendemos, com a idade, a pender um pouco mais ao lado direito da “força”. Quem nunca ouviu falar do jovem ateu que não gostava de “padre, de madre e de frei”, como na música dos Titãs, e foi buscar conforto na religião (coisa de “coxinha”) depois de velho? Ou do jovem que criticava o sistema (feito por e para “coxinhas”) e virou um executivo de sucesso? Mas não estamos fadados a virar “reaças”. Com o tempo, como diz o senso comum. Pelo contrário. Muitos de nós se tornam mais compreensivos, tolerantes e abertos a novas ideias com a idade. Dos 30 aos 65 anos, explicam os psicólogos, a maioria das pessoas relata um aumento nos traços positivos da personalidade, como tolerância, gentileza e estabilidade emocional. É a tal da maturidade.

E o que dizer das pesquisas que relacionam pessoas mais velhas com posicionamentos à direita, na política e na vida? Para o sociólogo americano Nick Dangelis, essas pesquisas já começam erradas, pois comparam gerações diferentes sem levar em conta as opiniões dos mais velhos quando jovens e o contexto em que foram criados. Segundo o sociólogo, a época em que uma pessoa nasceu, as experiências que teve na vida e os eventos econômicos e sociais que ocorreram em diferentes fases de sua vida fazem toda a diferença.

O mito do velho reacionário começou a desmoronar com um trabalho seminal de Dangelis, publicado em 2007 no American Sociological Review. O pesquisador avaliou a opinião de diferentes grupos etários durante os anos de 1972 a 2004 em relação a temas como eutanásia, aborto, questões raciais, homossexualidade e direito das mulheres. E chegou à conclusão que, depois dos 60, tendemos a ser bem mais liberais do que éramos na juventude. Segundo ele, as pessoas mais velhas podem até ser mais conservadoras que as mais jovens hoje, mas hoje são bem mais liberais do que eram aos 20 anos.