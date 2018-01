A caminho do Brasil, Lauren Jauregui do Fifth Harmony é presa por posse de maconha

Foto: Reprodução/Instagram/Lauren Jauregui

A cantora Lauren Jauregui, do grupo Fifth Harmony, foi presa na noite desta terça-feira, 13, no aeroporto de Dulles, nos Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, ela teria sido pega com o que parecia ser maconha na mala de mão.

Lauren foi parada na hora de passar pela segurança e, após uma segunda revista, a equipe do aeroporto encontrou a substância na bagagem e acionou policiais para prendê-la.

A cantora estava provavelmente embarcando num voo para o Brasil, já que o Fifth Harmony tem um show marcado para esta quarta, 14, em São Paulo. Ela não estava com o resto do grupo no momento da prisão.