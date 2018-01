A 'antiga Taylor que está morta' agora é um meme e pode ser usado em qualquer situação

Na semana passada, Taylor Swift lançou seu novo single, o Look What You Made me Do e, desde então, já conquistou o topo das paradas e virou o assunto das redes sociais. Agora, uma frase da música virou meme - e pode ser usada para muitas situações.

"Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead", que significa "Desculpe, a antiga Taylor não pode atender o telefone agora. Por quê? Porque ela está morta", pode descrever muitas situações de mudança em pessoas, personagens e até cidades.

Confira alguns dos melhores memes feitos com a frase:

I'm sorry, the cold Curitiba can't come to the phone right now. Why? Cause she's dead. pic.twitter.com/3EmdjT9Y3B — Prefeitura Curitiba (@Curitiba_PMC) 30 de agosto de 2017

i'm sorry, the old cuca can't come to the phone right now. why? oh. cause she's dead pic.twitter.com/CSv3Agf4Rc — giulia (@dontforxget) 30 de agosto de 2017

"The old Tom can't come to the phone right now. Why? Oh 'cuz he's dead" pic.twitter.com/VbIENoi46R — FuckYeahHarryPotter (@FYharrypotter7) 29 de agosto de 2017

im sorry, but the old bernardo can't come to the phone right now... why? oh cause he's dead pic.twitter.com/PZLMU7lzmZ — luscas (@luscas) 30 de agosto de 2017

im sorry but the old donna cant come to the phone right now…why? oh cause shes dead pic.twitter.com/sL5KlhKvLV — danny r (@dirtknees) 1 de setembro de 2017