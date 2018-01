A cantora também já foi jurada de um reality show musical. Foto: Reprodução

O mais novo reality show musical prestes a estrear no Brasil é o The X FACTOR, que já tem edições nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, entre outros.

No País, ele vai ser exibido pelo Band e a bancada completa de jurados já foi divulgada: Rick Bonadio, Di Ferrero, Alinne Rosa e Paulo Miklos.

O formato de reality show que visa a competição de cantores até o topo é bastante conhecido no mundo todo, e ganha destaque nas mídias ao apresentar como jurados, cantores com a carreira musical já consolidada, ou mesmo os artistas que estão no começo e já possuem algum destaque no cenário musical.

Teste seus conhecimentos e descubra 15 artistas que já atuaram como jurados de reality shows musicais: