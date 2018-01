Zayn lança clipe de 'Dusk Till Dawn'; assista

Clipe tem tom de filme e participação da atriz Jemima Kirke, de 'Girls' Foto: Youtube.com/ZaynVEVO

Zayn Malik lançou nesta quinta-feira, 7, o clipe da música Dusk Till Dawn, uma parceria com Sia.

Com tom de filme, o vídeo foi dirigido por Marc Webb, que dirigiu também (500) Dias com Ela e o filme do Homem Aranha estrelado por Andrew Garfield.

O clipe tem participação especial de Jemima Kirke, que interpretou Jessa na série Girls.

Vale ressaltar que a música tem o nome quase igual ao do filme From Dusk Till Dawn, de Robert Kurtzman e Quentin Tarantino, lançado em 1996. O clipe tem diversas cenas de ação e suspense.

Assista: