Youtuber fitness responde a comentários negativos sobre seu corpo

Cassey Ho foi criticada por ter um corpo 'normal', mesmo praticando exercícios diariamente. Foto: Youtube.com/blogilates

Fazer exercícios todos os dias e manter uma alimentação saudável não estão diretamente relacionados a ter um corpo escultural, com músculos definidos e nenhuma dobrinha de gordura na barriga. Sim, acredite.

Mas alguns seguidores de Cassey Ho, youtuber fitness que produz vídeos com exercícios para fortalecer o corpo, acham que sim e enviaram mensagens negativas para ela. Um deles questiona por que todos os personal trainers têm abdome trincado e ela não. O canal dela no Youtube tem mais de 3,7 milhões de inscritos.

Esse tipo de comentário não é recente. Veja o vídeo que ela fez sobre o assunto em 2015:

No último fim de semana, Cassey voltou ao tema em seu blog e nas redes sociais. No texto, ela diz que também se faz esse tipo de pergunta, mas agora se aceita como é, com um corpo mais leve. "Meu corpo é muito mais do que parece. Eu amo meu corpo pelo que ele pode fazer", disse.

Cassey afirma que já teve um corpo magro e tonificado (ela ainda é magra), mas se sentia infeliz, porque não conseguia fazer outras coisas da vida em níveis que ela considera ideais.

"Agora, eu escolhi ser feliz com meu corpo enquanto sou feliz com todas as outras coisas legais que eu estou conseguindo realizar no trabalho, nos relacionamentos e na criatividade", afirmou.

A youtuber faz um alerta importante: "cada corpo é diferente! Não existe um jeito certo de perder peso ou ganhar músculo. Isso está em nossos genes! Então, cada prescrição de dieta e exercícios será diferente", diz.

Cassey continua magra e forte, se exercitando por não mais que uma hora diariamente e se alimentando de maneira saudável - sem contar as calorias.