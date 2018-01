Funk com apologia ao estupro é retirado do YouTube; clipe oficial é previsto para hoje

Mc Diguinho durante gravação do clipe de 'Surubinha de Leve', que faz apologia ao estupro. Foto: Twitter/Mcdiguinho

O clipe da música Só Surubinha de Leve, de MC Diguinho, está previsto para ser lançado às 21h desta quarta-feira, 17. No entanto, após internautas apontarem que a letra faz apologia ao estupro, o vídeo no qual o áudio da música estava disponível no YouTube foi excluído do canal oficial da produtora.

O hit era o mais ouvido na plataforma de streaming Spotify. Contudo, a assessoria da plataforma informou ao E+ que recebeu diversas denúncias e entrou em contato com a gravadora, que prometeu retirar a música.

O E+ também entrou em contato com a assessoria do Google para saber se as diretrizes de bloqueio de material do YouTube estão direcionadas somente aos conteúdos visuais explícitos ou se, nesse caso, a letra da música também poderia ser um fator impeditivo para sua publicação na plataforma.

A assessoria do Google, proprietária do YouTube, afirmou que não comenta casos específicos. No entanto, poucas horas antes do previsto para a publicação do clipe, o vídeo do canal oficial da produtora que continha o áudio da música foi excluído. Mesmo assim, Só Surubinha de Leve ainda está disponível em outros vídeos e canais menores do YouTube.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais