Voluntários resgatam animais abandonados por causa da guerra na Síria

STAR salva animais na Síria Foto: Divulgação

Mais da metade da população da Síria já foi deslocada por causa da guerra, calculou a Organização das Nações Unidas (ONU), no começo deste ano. Com muitos animais ficando para trás, abandonados por famílias sem escolha, um grupo de voluntários está resgatando e cuidando dos pets na cidade de Sahnaya, perto de Damasco, capital do país.

A organização Syrian Team for Animal Rescue (STAR) abriga já 350 animais, entre cães e gatos. Os bichos têm recebido tratamento para ferimentos de guerra ou abuso, além de ganhar uma nova casa, em casos em que os donos tiveram que deixá-los nas ruas.

A STAR surgiu após o governo sírio, em dezembro de 2015, determinar um extermínio de animais abandonados pelas ruas das cidades do país. O grupo, então, se juntou para socorrer o maior número de cães que conseguiam. No abrigo, estão vários animais cegos, amputados e paralisados, devido à guerra.

Na página do Facebook da STAR, é possível acompanhar o trabalho da equipe de voluntários e entrar em contato para fazer algum tipo de doação.