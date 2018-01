Voluntário reencontra bebê que resgatou de escombros na Síria

O pai Yehia Ma'artouk (esq.). Abu Kifah (meio) e a pequena Wahida Ma'artouk. Foto: Reprodução/Twitter

O voluntário Abu Kifah, de 22 anos, reencontrou o bebê que resgastou dos escombros de um prédio destruído por um ataque aéreo na cidade de Idlib, na Síria. Um vídeo do socorrista, no qual ele chora com a criança nos braços dentro de uma ambulância, percorreu as redes sociais no mês passado. O atentado ocorreu no dia 28 de setembro, em meio aos conflitos entre Síria e Rússia.

A pequena Wahida Ma'artouk, que agora tem dois meses de idade, ainda se recupera dos ferimentos e apresenta algumas cicatrizes. Segundo informações do Daily Mail, o socorrista viajou várias horas para chegar ao vilarejo da criança e vê-la novamente.

"Senti como se ela fosse mais uma vez minha filha. Segurei ela nos meus braços e a noite do resgate voltou para mim. Mas não chorei de novo", disse Kifah. "O pai dela estava feliz de nos ver. Estávamos juntos ali, e eu estava encantado de estar com eles".

A imagem dos três no vilarejo foi postada na página do White Helmets (Capacetes Brancos, em inglês), serviço de defesa civil do qual Kifah faz parte.

SCD volunteers , with Baby girl that rescued in #Idlib In a visit After recovered her health pic.twitter.com/LZ3yADqHsE — whitehelmets - idlib (@whitehelmets_sy) 5 de outubro de 2016

Yehia Ma'artouk, pai da pequena Wahida, ficou agradecido pelo resgate feito pelo voluntário. "Eu não tinha visto ele pegar minha filha (no dia do salvamento) e levá-la ao hospital, mas eu vi o vídeo depois e soube que ele é um grande homem", disse.

Wahida tem um irmão chamado Zakaria, que também vive com a família. A irmã deles, de três anos, morreu no ataque no qual Wahida foi salva. A família precisou se mudar e agora vive em uma situação difícil. ''Falei com o pai e eles estão vivendo numa grande, grande pobreza. Eu fiquei bem feliz de vê-los, mas eles não têm nada agora", relatou Kifah ao Daily Mail.

Na gravação do resgate, é possível ver a correria de médicos e enfermeiros para amparar Wahida, limpá-la e fazer curativos.