Você não pode dormir sem ouvir o funk do 'Bem Bem', novo viral da internet

A cantora Iroma no clipe de seu 'funknejo' Foto: YouTube / Alpha Produções

Definindo a si mesma como "fofinha turbinada pelo poder celestial" e "a cara do Brasil", Iroma de Fátima Campos, ou apenas Iroma, seu nome artístico, é a protagonista do mais novo viral da internet: o funk do Bem Bem.

O vídeo traz a mulher na capota de uma caminhonete, em frente a uma praia na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, onde mora. Vestida inteira de branco, ela canta sem se preocupar muito com rimas ou com o ritmo, arriscando também alguns passos de dança enquanto carros passam ao fundo.

Em outras palavras, uma obra-prima da internet, território que já nos revelou grandes nomes como Stefhany do Cross Fox, Nissin Ourfali e Max Bieber.

"Tenho sonho de ser cantora desde os meus 15 anos, mas nunca tive dinheiro para realizar este sonho e ninguém acreditava em mim. Foi aí que procurei a Alpha [produtora] para gravar o clipe, mesmo sem ter dinheiro para pagar", contou Iroma ao E+.

"A gente cobrou R$ 500 para fazer o clipe. No valor de um clipe assim eu cobro em torno de R$ 4 mil a R$ 5 mil. Fiz mais para ajudar ela, dar uma força. É uma pessoa muito humilde. Ela veio aqui querendo um vídeo, eu até fiquei com pena, ela não tem celular, não tem um notebook, não tem nada, só a voz dela. Disse que Deus iluminou ela, que ia cantar e fazer sucesso", diz Altair Webber, produtor da Alpha, empresa que gravou o vídeo.

Morando em uma pequena casa com seu marido, que vive de pequenos 'bicos', Iroma, que não tem acesso a nenhuma rede social, afirma que não esperava tantas visualizações de sua música.

"Toda essa inspiração vem de Deus. A ideia foi fazer um funk que não fosse agressivo ou apelativo, e que todas as pessoas pudessem escutar, inclusive crianças", garante a fã de Roberta Miranda: "Pretendo gravar uma música de minha autoria inspirada nela".

Animada com o poder da internet, que fez com que seu vídeo tenha sido visto cerca de 365 mil vezes em menos de dez dias, Iroma já planeja seus próximos passos: "Gravar este clipe foi tudo pra mim. Agora meu sonho é ir para uma emissora de TV, talvez no programa do Rodrigo Faro".

Confira o vídeo abaixo e tire suas próprias conclusões!

Cuidado! Talvez você não consiga tirar o refrão "Também, também... Bem bem bem bem bem bem..." de sua cabeça por um bom tempo!