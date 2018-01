Você é fã de 'Harry Potter'? Então vai ficar encantado por este bolo

Bolo inspirado em 'Harry Potter' Foto: Twitter / @linaconda

Os fãs de Harry Potter vão ficar com água na boca ao se deparar com este belíssimo bolo que viralizou no Twitter nos últimos dias.

Todos os principais elementos dos livros e filmes estão presentes no quitute: a corujinha Edwiges, o pomo de ouro do quadribol, livros de disciplinas como 'História da Magia' e 'Transfiguração', os brasões das quatro casas bruxas e até mesmo os tradicionais óculos do bruxinho.

As fotos foram publicadas por Lina Fernandes, usuária que afirma ter feito a postagem a pedido de sua mãe, a autora do doce. E aí, ficou com vontade de provar este sabor mágico?

Confira abaixo os detalhes do bolo: