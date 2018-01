Vlogueira pede princesas da Disney plus size

Foto: Reprodução/Youtube

A vlogueira fashion Loey Lane tem quase um milhão de seguidores no YouTube e decidiu usar a fama para chamar atenção da Disney.

Em março, Loey contou em seu canal que, quando era pequena, fez uma viagem a Orlando e seus colegas começaram a chamá-la de Úrsula quando ela disse que queria ser a Pequena Sereia.

Agora, a 'não tão pequena sereia', como ela se apelidou, vai aparecer na revista Cosmopolitan em um ensaio fotográfico usando um biquíni inspirado em Ariel.

"Nós não conseguimos ser todos exatamente iguais, e por isso que eu acho que é tão importante ter diversidade em tudo que garotas e garotos consomem", afirma Loey. Ela comenta, no vídeo que postou em março, que a Disney tem feito um bom trabalho em termos de diversidade racial, mas que ainda falta mostrar diferentes tipos de corpos.

Loey afirma que, principalmente entre as crianças, é preciso haver todo o tipo de representatividade. "Eu sei que teria aumentado muito a minha autoestima se existisse alguém [uma princesa] com quem eu pudesse me identificar ou alguém que eu sentisse que se parecesse remotamente comigo", conta. "Eu acho que a Disney deveria criar uma princesa plus size".

Será que depois de Tiana, uma princesa negra, e Moana, polinésia, vamos ver uma protagonista plus size na Disney? Ficaremos na torcida.