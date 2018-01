Viu o vídeo do 'rato' tomando banho se ensaboando? Saiba o que está por trás

Vídeo de roedor "tomando banho" viralizou na internet. Foto: Cena de vídeo Cutest Rat taking a shower / Rata bañandose ( Full HD )/Youtube

Um vídeo de um rato se ensaboando como se fosse um ser humano fofo viralizou na internet e, agora, explicações sobre a imagem insólita vieram à tona. O bichinho é, na verdade, um pacarna, espécie roedora comum na América do Sul e o que parece ser uma ensaboada é uma tentativa de tirar o shampoo do próprio corpo.

Especialistas afirmam que os animais roedores não precisam de sabonete porque se limpam com a língua, e o produto pode ser até prejudicial para a saúde do roedor. O pesquisador Tuomas Aivelo, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, afirmou ao Gizmodo que os movimentos do animal são estranhos e que seriam feitos apenas para retirar uma substância do corpo. “Isso [o sabão] deve ter sido um problema para o animal, que queria se livrar do produto", explicou.

E o bichinho do vídeo é diferente de um rato: a cabeça é maior, a posição bipedal lhe é confortável e os membros dianteiros são mais flexíveis. O perfil está sendo associado ao de uma pacarana, animal roedor natural na Amazônia, Colômbia , Equador e Peru, onde o vídeo teria sido filmado.