Visitantes de festa em Hong Kong sofrem queimaduras por causa de lâmpadas utilizadas

Lâmpadas utilizadas na festa emitiam radiação UV-C, o tipo mais prejudicial para a pele. Foto: Instagram/@nanzukaunderground

A empresa Hyperbeast fez uma festa com o tema de boate em Hong Kong, na China. Entretanto, o evento causou muitos problemas aos visitantes: as luzes do local causaram queimaduras de sol e irritação nos olhos.

A festa foi dada em celebração do lançamento da linha de roupas da Hypebeast em parceria com o ilustrador japonês Hajime Sorayama, que é famoso por seus desenhos de robôs. Por isso, o local foi todo iluminado com luzes rosas e roxas, com um grande robô no centro.

No dia seguinte, porém, as pessoas que estiveram na festa relataram ardência nos olhos e queimaduras na pele. O DJ James Acey disse ao Hong Kong Free Press que ele sentiu como se tivesse areia em seus olhos e não conseguia lavá-los.

Após muitas reclamações, a Hypebeast disse que está investigando o que aconteceu, mas acredita que foram instaladas "lâmpadas não aprovadas". Parece que a lâmpada utilizada, da marca Philips, emite radiação UV-C, que é a mais perigosa para os humanos.

