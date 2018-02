Visitante decapita estátua na Itália ao fazer selfie

Cabeça de estátua na Itália foi arrancada após selfie. Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Uma estátua que representa os três Reis Magos foi decapitada na última quinta-feira, 1, na catedral de San Lorenzo, em Gênova, após um visitante escalar a obra de arte para tentar fazer um selfie.

Os fragmentos da estrutura foram encontrados no dia seguinte por guias turísticos enquanto faziam uma visita ao local. A imagem de um dos Reis Magos perdeu a cabeça, informou a Cúria, órgão administrativo da Igreja Católica.

Selfie con un Re Magio, danni a cattedrale S.Lorenzo a Genova https://t.co/HVz2epum7e — IHaveAdream (@SaCe86) 3 de fevereiro de 2018

As autoridades acreditam que algum visitante tentou subir na obra, talvez com a ajuda de outra pessoa, e se apoiou na estátua, que compõe a coleção "As histórias da infância de Cristo".

Os carabineiros do núcleo que protege o patrimônio cultural está conduzindo as investigações e vai analisar as imagens das câmeras de segurança da catedral.