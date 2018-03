Videogames podem ajudar a manter saudáveis os cérebros de cães

Os cães Miley e Tiara durante experimento em Viena. Foto: Alex Halada / AFP Photo

Miley e Tiara, dois collies de pelo curto, tem convencido pesquisadores de que os videogames podem contribuir para manter o cérebro canino ágil.

Ambos participaram de um estudo científico da Universidade de Medicina Veterinária de Viena, onde centenas de cães, de ao menos seis anos, aprenderam a usar uma tela com seus focinhos.

O objetivo? Ver se a prática regular de atividades com ordenador que estimulem os neurônios caninos pode diminuir a degeneração que chega com a idade.

Os primeiros resultados são bastante promissores: "No laboratório, os cães velhos responderam positivamente ao treinamento cognitivo, apresentando bons resultados aos jogos em tela com fins educativos", escreveu a universidade em um comunicado.

Todos os cães do experimento, incluídos os de idade avançada, se familiarizaram com as telas interativas e aprenderam exercícios elaborados por cientistas.

Alina Gaugg e Karin Bayer, durante estudos com cães na Universidade de Medicina Veterinária em Viena. Foto: Alex Halada / AFP

O estudo abre novas perspectivas para tratar o envelhecimento canino, estima a equipe vienense.

"Às vezes, com os cães velhos tendemos a pensar que vamos deixá-los tranquilos, dormindo todo o dia", declarou à AFP Lisa Wallis, uma das autoras do estudo.

"E assim não lhes fazemos nenhum bem", adiciona a pesquisadora de ciências cognitivas.

"O cérebro necessita de mais estímulo e também de problemas para resolver", acrescenta o professor Ludwig Huber, um dos responsáveis pelo estudo.

Diferentemente dos brinquedos para cães, pouco sofisticados, Huber vê nas telas "uma possibilidade infinita de estímulo" e de jogos de complexidade varíavel.

No fim de 2017, um estudo nos Estados Unidos sugeriu que uma atividade diária com videogames tem um efeito benéfico em alguns idosos.

* Com informações de AFP.