Vídeo mostra como uma mulher lidaria com os filhos 'invadindo' entrevista ao vivo

Vídeo imagina como uma mulher agiria durante entrevista ao vivo. Foto: www.facebook.com/JonoAndBen/

Na semana passada, o vídeo de crianças aparecendo durante uma entrevista ao vivo do pai para a BBC viralizou. Agora, um programa de televisão da Nova Zelândia fez uma paródia do vídeo, mas com uma mulher no lugar do pai para mostrar como muitas mulheres têm de fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, principalmente no que diz respeito aos cuidados com os filhos e com a casa.

No vídeo, postado no Facebook, a mulher fala com o jornalista sobre a crise política na Coreia do Sul e suas filhas entram na sala. Enquanto isso, ela dá mamadeira para a bebê, cozinha um peru, passa uma camisa, ajuda o marido a achar uma meia, limpa um vaso sanitário e até desativa uma bomba - mas não deixa de responder às questões do jornalista.

O vídeo imita o cenário da entrevista original e as crianças também são semelhantes - a menina veste roupa amarela e o bebê entra no local num andador.

O jornalista chega a falar: "Desculpe, você parece ocupada aí, nós podemos remarcar", mas a mulher continua a explicar a situação da Coreia do Sul. O vídeo termina com a mulher dizendo: "Ok, vamos encontrar essa meia [a do marido] agora". Assista abaixo: