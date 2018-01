Vídeo em inglês explica o ‘Gemidão do Zap’

HÃÃÃÃN ÕÕÕHH ÕÕÕAHH ÃÃÃHNN Foto: Reprodução de vídeo do YouTube/ @Gente senta aqui

Você provavelmente já foi vítima do Gemidão do Zap, pegadinha feita para constranger qualquer um. Se nunca foi pego, fique atento: a chance de ser é grande. O truque é bem conhecido, mas pouca gente sabe porque ele foi criado. Foi pensando nisso que um canal no YouTube divulgou um vídeo explicando a origem da brincadeira.

O vídeo foi narrado em inglês e legendado em português, para que não só o povo brasileiro como também os gringos possam entender a pegadinha. O vídeo começa alegando que há um mal na sociedade brasileira: as pessoas não usam fones para reproduzir vídeos e ouvir músicas em locais públicos.

Por isso, começaram a circular vídeos na internet com notícias, geralmente de impacto, para convencer as pessoas a reproduzi-los. O problema é que, sem aviso, o som do vídeo é substituído pelo som de gemidos sexuais em alto volume.

Se você está ouvindo o vídeo no alto falante do celular, com certeza passará o maior constrangimento no ônibus, metrô, rua ou qualquer lugar público que esteja.

O vídeo explica essa história de forma humorada, com imagens de alguns casos famosos que caíram na pegadinha: políticos e apresentadores de televisão estão na lista.

Confira o vídeo: