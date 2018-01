Vídeo de veterinário num jantar elegante com cadela viraliza

Cachorrinha 'comemora' aniversário com jantar chique ao lado de seu veterinário. Foto: Pexels/Pixabay

A cadelinha Graycie Claire fez aniversário no dia 13 de fevereiro, na véspera do Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Então, para comemorar, o veterinário dela resolveu preparar um jantar elegante - tudo filmado e compartilhado no Facebook.

A cachorrinha, porém, não gosta de pessoas. O desafio, então, era fazê-la comer numa mesa junto ao veterinário. Numa mesa com água e flores, o veterinário fica ao lado da cadela. Ele tem um prato de espaguete com almôndegas, enquanto ela ganha ração e alguns pedaços de almôndegas também.

Ao longo de nove minutos de vídeo, a cadelinha não só come tranquilamente seus alimentos, como se aproxima do veterinário para pedir-lhe almôndegas. O vídeo já tem mais de 4 mil curtidas e mais de 1900 compartilhamentos. Nos comentários, os internautas desejam feliz aniversário para a cachorrinha e se emocionam com a atitude do veterinário.

Assista ao vídeo abaixo: