Vídeo de pai dando 'bronca' em bebê conquista a internet; assista

O bebê Rafael cai na gargalhada quando leva uma 'bronca' do pai Foto: Reprodução Facebook

Thiago Constantino dos Santos pode não ter conseguido fazer o filho Rafael se comportar seriamente, mas com a bronca 'Rafael, para de bagunça!' ele fez com que o bebê risse até suspirar e também ganhou a internet. Esse vídeo é tudo o que você precisa ver para ter uma boa segunda-feira:

Já são 229 mil likes, 248 mil compartilhamentos e 68 mil comentários no post de Thiago no Facebook. Rafael, por favor, não pare de fazer bagunça precisamos continuar vendo essas 'broncas' fofas e as suas risadas!