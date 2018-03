Vídeo de filhote de chimpanzé sendo resgatado por piloto viraliza

Filhote de chimpanzé foi resgatado de um parque nacional (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay / @mtanenbaum

Um centro de proteção animal na República Democrática do Congo publicou, no último dia 1º, um vídeo do resgate de um bebê chimpanzé que comoveu a internet e ajudou a chamar atenção contra o tráfico de animais.

O Lwiro Primates é um santuário localizado no país para filhotes de macacos que ficaram órfãos por causa da caça ilegal. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o piloto Anthony Caere transporta um bebê chimpanzé chamado Mussa do Parque Nacional Virunga até o santuário.

O voo foi todo gravado e mostra o carinho com que Anthony cuidou do animal. Em vez de colocá-lo numa jaula, ele disse que preferiu deixar o animal solto dentro da cabine do avião.

Assim, ele ficou no colo do piloto e recebeu mimos como uma soneca e até retirada de piolhos. “Um bebê precisa de abraços e compaixão em vez de ser enjaulado durante um voo estressante”, explicou Anthony.

Uma publicação compartilhada por Anthony Caere (@anthonycaere) em 27 de Fev, 2018 às 9:20 PST

Ao fim do voo, Mussa desceu do avião e já foi aos braços de uma funcionária do santuário. “Isso parece fofo, mas na verdade é uma história triste. Ele deveria estar com sua mamãe”, escreveu o piloto em seu Instagram.

A página do Lwiro Primates no Facebook disse nesta segunda-feira, 5, que Mussa está bem. Ele adora comer tomate e já se tornou amigo dos outros bebês. Seus cuidadores esperam que ele possa voltar à natureza futuramente.

O santuário aproveitou a viralização do vídeo para conscientizar as pessoas sobre a caça e o tráfico de chimpanzés. Três filhotes órfãos da espécie já haviam sido resgatados desde o começo do ano.

“Cada bebê que vira mascote de um ser humano teve a sua mãe morta! Além disso, eles vivem mais de 50 anos e se tornam incrivelmente fortes. E, apesar de serem fofos quando bebês, são animais potencialmente perigosos”.