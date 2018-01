Cão acorrentado por três anos corre pela 1ª vez; assista

Cachorro corre em liberdade Foto: Facebook / @russelline

Quando uma cerca que obstruía a visão de um terreno foi ao chão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a vizinhança pode ver o que havia por trás dela: um jovem e solitário cachorrinho, preso à sua casinha.

Alguns moradores da região tentaram entrar em contato com instituições que pudessem ajudar, mas a distância os impedia de visitar o local com frequência. Foi então que Russelline Steinbuhler, que vivia a alguns minutos de carro do local, resolveu se envolver na história.

Em entrevista ao site The Dodo, ela relatou que os donos do animal não eram pessoas mal-intencionadas, mas sim que viam com naturalidade costumes do passado, quando se tratavam os animais dessa forma na região.

Em suas redes sociais, Russelline contou sua saga: começou trazendo uma corrente mais longa, para que o animal pudesse sair de sua casinha, que tinha buracos no teto, era pequena e úmida, e tivesse a possibilidade de ao menos deitar na grama, deixando-o consideravelmente mais feliz.

Em seguida, ensinou-o a sentar e se comportar, em vez de pular sobre as pessoas que se aproximavam. De acordo com ela, Peanut, como foi chamado, tem cerca de três anos de idade e é um cão bastante inteligente.

Uma nova casinha foi dada a ele, e, quando o governo da Pensilvânia aprovou uma lei que limita o período em que cães podem ficar acorrentados, a família resolveu ceder e permitiu que Russelline levasse Peanut para a liberdade.

Foi então que o cão pôde, finalmente, dar seus primeiros passos além de sua casinha, da onde, segundo os seus donos, jamais havia saído.

O momento foi registrado no vídeo que você pode assistir abaixo:

Na sequência, o animal foi tratado e ficou mais de três horas e meia tomando banho, recebendo tratamento antipulgas, vermífugos, entre outros. De acordo com ela, sua felicidade agora é notável.

Confira abaixo algumas fotos da cronologia da história de Peanut!

Veja também: 54 provas de que os cães são os animais mais fofos do mundo