Vídeo critica escolha de Scarlett Johansson para representar personagem oriental em filme

Scarlett Johansson em cena do filme 'Ghost In The Shell' Foto: Reprodução de cena do filme 'Ghost In The Shell' (2017) / DreamWorks Pictures

O filme Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell ainda nem estreou mas já vem dando o que falar por conta da escolha de Scarlett Johansson como protagonista do longa. Diversas pessoas vêm criticando o fato de ela ter sido escolhida para interpretar um personagem que, no mangá que deu origem ao filme, era oriental.

Buscando propôr uma reflexão aos espectadores, um vídeo foi feito questionando a escolha da atriz. Nele, uma garotinha oriental está em uma loja de quadrinhos, procurando uma heroína que se pareça com ela. Ela se alegra ao encontrar uma revista com a personagem de Ghost In The Shell, e a leva para casa.

Anos depois, ela passa em frente a um cinema, e se depara com um cartaz do filme baseado na história de que era fã. A garota se surpreende e se decepciona ao se dar conta que uma atriz branca foi escolhida para interpretar a personagem.

"Filmes não são reais, mas eles afetam pessoas reais", encerra o vídeo.

A estreia de Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell está marcada para o dia 30 de março no Brasil.

Confira abaixo o vídeo e também o trailer do filme: