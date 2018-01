Vendedores ambulantes viralizam nas redes com 'marketing' interativo

Ambulantes vendem bolos de pote em ônibus do Recife com 'marketing' interativo. Foto: Pixabay

"A situação tá babado". É assim que dois vendedores ambulantes justificam o trabalho deles dentro dos ônibus do Recife vendendo bolos de pote.

Com um marketing interativo, eles chamaram a atenção dos passageiros e viralizaram nas redes com um vídeo publicado na página Não é gay se, no Facebook.

Ao entrar no ônibus, eles já cantam uma paródia de Cheguei, de Ludmilla, e anunciam: "Só dois reais é o bolinho de pote, sabor brigadeiro, prestígio, maracujá, limão e morango. Na compra do bolo você ganha o... pote", dizem juntos, provocando gargalhadas nos passageiros.

Mas bolo de pote engorda, não? Eles garantem que não, que isso é psicológico. "Se engordar daqui pra amanhã, nós devolvemos o dinheiro".

Quando um passageiro se interessa pelo produto, eles mandam um Abalou, de Ivete Sangalo. Desde a última segunda-feira, 10, quando foi publicado, o vídeo teve mais de 1,3 milhão de visualizações.

Assista abaixo:

Vale lembrar que, apesar de simpática nesse caso, a atividade é considerada ilegal.