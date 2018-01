Vendedor de bolos ganha R$ 10 mil de alunos da PUC 

Haroldo de Souza, de 64 anos, vende bolo no pote em frente à PUC-Rio, cada pedaço custa R$ 3, ele tem um lucro de R$ 1 por pedaço e ganha por dia cerca de R$ 30 por dia. Preocupado se esse rendimento permitiria o vendedor a poupar dinheiro para se manter durante o período de férias da faculdade, o estudante André Naveiro, de 20 anos, fez um post no grupo do curso de engenharia no Facebook convidando os colegas para arrecadar uma 'caixinha' para Haroldo. Em três dias, a campanha ganhou força e recebeu R$ 10 mil em doações.

André Naveiro que iniciou a campanha e o vendedor de bolos Foto: Reprodução YouTube

"Sonhava em chegar a R$ 1 mil, mas também fiquei com medo de ser ignorado e pedi para os meus amigos mais próximos comentarem no post para incentivar a participação de outras pessoas. Publiquei o texto, fui jantar e quando voltei ao computador já tinha recebido diversas mensagens", conta André Naveiro.

A iniciativa foi se espalhando por grupos de outros cursos da faculdade e, na terça, quarta e sexta-feira da semana passada, o estudante recebeu doações de 830 pessoas somando R$ 10.600. O ascensorista da instituição também receberá R$ 600 de 'caixinha' do alunos.

O vendedor de bolos Haroldo de Souza com os alunos que fizeram a doação Foto: Rafael Di Célio

A entrega do cheque ilustrativo foi feita na segunda-feira, 12, e muitos doadores compareceram na surpresa. "Muito obrigado! Vou levar esse dinheiro para a minha família que tem me ajudado muito. A minha mulher que faz o bolo e eu venho vender, mas graças ao trabalho dela e a união da minha família que conseguimos. Muito obrigado por essa doação que vocês estão fazendo!", disse o vendedor ao receber o cheque. Segundo Naveiro, o depósito com a quantia arrecadada será feito hoje na conta bancária de Haroldo.

Assista ao vídeo que registra a surpresa dos alunos ao vendedor de bolo: