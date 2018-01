Velório no Paraná tem chope, música e 'uniforme' vermelho

João Luiz Ferrari não resistiu a uma pneumonia aos 70 anos de idade, e a família quis homenageá-lo Foto: Imagens cedidas por Brenna Ferrari/Acervo pessoal

João Luiz Ferrari tinha sobrenome propício para sua atividade: era preparador de carros de corrida. Apaixonado por automobilismo e aeromobilismo, o avô de 70 anos morreu com uma parada cardíaca em decorrência de pneumonia na última terça-feira, 26, e ganhou uma homenagem da família: no velório, alguns familiares combinaram de usar roupas vermelhas, a cor considerada mais marcante do carro que levam no nome.

Chope e música completaram a celebração da vida de João, relata Brenna Ferrari, neta, ao E+. "Meu tio (genro do meu avô) lembrou de um acordo que eles tinham feito sobre o velório deles... Que o primeiro que morresse ia fazer um velório alegre, pra lembrar dos momentos bons e dos brindes com os amigos, que era o que ele gostava de fazer sempre nos momentos de tristeza", conta.

Um vídeo do encontro foi compartilhado nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp em Cascavel, oeste do Paraná, onde ocorreu o velório, e fez sucesso entre os que receberam. "Encaramos isso de uma maneira bonita e alegre", explica Brenna.

