Veja alguns dos monumentos mais curiosos que existem pelo Brasil

Localizada perto do portão 6 do Parque do Ibirapuera, a ‘Escultura Pega do Porco’ foi colocada lá na década de 50 e logo se tornou ponto de referência dentro do parque. Ela representa duas crianças tentando pegar um porco untado em sebo, brincadeira que era comum no interior do Estado de São Paulo.

Foto: Maurício de Souza / Estadão