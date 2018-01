Veja 8 vezes em que a realidade 'imitou' Hollywood

Manchester United e Bayern de Munique entraram em campo no estádio do Barcelona para decidir o título de campeão europeu em 1999. Basler abriu o placar para os alemães no início do jogo, e o placar foi se consolidando ao longo da partida. Tudo parecia certo para o título do Bayern, quando Sheringham, já com o tempo regulamentar esgotado, empatou a partida, o que forçaria a ocorrência de prorrogação e pênaltis. Forçaria, porque no minuto seguinte, o dinamarquês Solskjær virou a partida de uma forma completamente histórica.

Foto: Reprodução / YouTube