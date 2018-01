Veado invade salão de beleza em Curitiba

Caso ocorreu na última terça-feira, 14 Foto: Pixabay / smarko

Um veado foi o visitante inusitado de um salão de beleza em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O fato ocorreu na última terça-feira, 14.

O animal invadiu o estabelecimento por volta de 9h30 da manhã e fez um caos no local. O veado estava perdido e tinha machucados no focinho, o que o fez ser mantido dentro do salão até a chegada da Secretaria de Meio Ambiente.

“A gente tinha acabado de abrir e ele apareceu correndo”, revelou ao jornal Extra a empresária e dona do salão, Janaína Jordan. “Quando eu olhei, vi rápido e achei que fosse um cachorro. Mas, então, ele começou a pular e derrubar tudo no balcão e nas prateleiras. Estava muito assustado e machucadinho”, contou.

Segundo ela, houve tentativas falhas de pegar o animal. “Até que ele entrou no banheiro e o trancamos. Ele fez a maior algazarra por aqui”, afirmou. A Guarda Municipal de Curitiba foi acionada, mas não foi bem-sucedida em conter o animal, que foi encaminhado à Fazenda Experimental Gralha Azul, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).