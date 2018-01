Usuário é banido do Twitter após ameaçar matar mosquito

Mosquito Foto: Pixabay / @mikadago

"Maldito! O que você ganha me mordendo inteiro enquanto estou apenas tentando relaxar e assistir TV? Morra! (Na verdade, você já está morto)". Esta mensagem pode soar bastante ameaçadora quando dita para uma pessoa, mas e para um mosquito?

Pois foi o que um usuário do Twitter publicou em seu perfil no Japão, o que lhe rendeu um banimento da rede social, que detecta quando ameaças são feitas online e não permite tais tipos de comportamento.

Pouco depois da postagem, ele recebeu um comunicado do Twitter: "Obrigado por usar o Twitter. Sua conta foi congelada porque foi usada para enviar mensagens contendo ameaças. Tuítes contendo ameaças não são permitidos de acordo com nossos termos de uso. Essa conta não pode ser reativada. Obrigado pela compreensão".

De acordo com o site Mashable, o usuário chegou a questionar a medida, mas as novas políticas de monitoramento do Twitter são feitas automaticamente usando tecnologia que busca palavras-chave, como "Morra" ou "Maldito" para encontrar potenciais ameaças - mesmo que sejam feitas a um simples inseto.

Confira a postagem abaixo: