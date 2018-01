Universidade manda carta de aceite com realidade aumentada

Carta de aceitação com realidade aumentada é lida com aplicativo da universidade Foto: Twitter/ @PDChina

Ser aceito em uma universidade já é um grande feito, mas a Northwestern Polytechnical University (NPU), na China, deixou essa experiência ainda mais incrível: ao receber a carta de aceite, os novos alunos podem vivenciar como será sua nova faculdade.

Com um QR code, o celular baixa o aplicativo da universidade. No app, os estudantes podem ver um modelo virtual da faculdade com informações sobre a história do local e ver os campos de aeronáutica, astronáutica e engenharia marinha - as matéria mais famosas da NPU.

Em entrevista ao People's Daily, China, a universidade revelou que a intenção de usar a realidade aumentada foi mostrar a tecnologia de ponta da instituição. Assista a uma demonstração, repercutida pela mídia chinesa: