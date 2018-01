Universidade Federal cria 'Museu de Memes'

Meme da Nazaré Confusa Foto: Reprodução / Twitter

Sim, é isso mesmo que você leu. A Universidade Federal Fluminense (UFF) criou um museu inteiramente dedicado aos memes.

O #MUSEUdeMEMES, como é chamado, é definido como "o maior acervo de memes brasileiros do país". Se sua reação inicial foi 'NÃO PODE SE', fique tranquilo pois não se trata de um espaço físico, mas sim digital.

A iniciativa é composta por alunos da graduação em Estudos de Mídia e professores do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da UFF, além de alunos da pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

Os memes presentes no site vão desde os mais bem-humorados, como o conhecido "Senhora?" ou o "John Travolta Confuso", até os mais sérios, com temas que retratam casos de machismo e assédio. Explicações sobre a origem do meme, o motivo de ter sido amplamente difundido e a data de sua criação estão entre as informações presentes.

Além disso, o site traz entrevistas reais com pessoas ligadas, seja voluntária ou involuntariamente, ao universo dos memes, como o ex-candidato à presidência Eduardo Jorge, e até exposições temáticas, como a relativa ao período das Olimpíadas.

Clique aqui e conheça o Museu de Memes.