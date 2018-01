Um dia após se casarem, marido declara amor à esposa e texto viraliza na internet

Casamento aconteceu no sábado (10), no Rio de Janeiro. Foto: gpalmisanoadm / Pixabay

Um dia após seu casamento, que ocorreu no sábado, 10, no Rio de Janeiro, o carioca Jonata Lopes compartilhou uma declaração de amor à esposa exclusivamente com amigos de uma rede social. Ele achava que, pelo tamanho, ninguém iria ler o texto por inteiro. Jamais passou por sua cabeça que, não apenas a postagem seria lida, como ultrapassaria 170 mil compartilhamentos e 620 mil curtidas.

“Na verdade, queria ter feito esses votos na cerimônia, mas devido ao atraso dela [da esposa], acabei desistindo de falar”, revela ele em entrevista ao E+. “Resolvi compartilhar apenas com meus amigos, e como era grande, minha estratégia foi assustar no começo falando do ‘terror.’”

Logo no início da homenagem à esposa Camila, com quem Jonata namora desde 2013, ele diz: “Para todos os convidados foi um dia bem divertido, mas para mim foi um dia de terror”. Além do coração acelerar, Jonata suava frio e ficou com as pernas bambas.

Jonata, que não esperava tanta repercussão, acredita que a mensagem chamou a atenção das pessoas por ser verdadeira. “Foi muito real, e não algo clichê”, diz ele. “Pessoas gostam de sinceridade, e no mundo em que vivemos, estamos precisando de mais amor.”

Confira a declaração e uma foto do casamento abaixo: