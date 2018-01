Um conto de fadas atual: Noivas fazem ensaio de casamento vestidas de princesas

Americanas fizeram ensaio de casamento inspirado em princesas da Disney. Foto: Reprodução/Facebook

As americanas Yalonda e Kayla Solseng adoram contos de fadas e são obcecadas por Once Upon a Time. Por isso, decidiram usar a paixão em comum no ensaio de casamento e se vestiram de princesas da Disney. As fotos foram feitas no Romantic Moon Events Center em Glyndon, Minnesota.

Nas imagens, feitas em junho, Kayla aparece vestida de Bela, de A Bela e a Fera, e Yalonda de Cinderella. As fotos foram postadas no Facebook pela página dos fotógrafos e viralizaram rapidamente.

O casal compartilha o gosto pela série desde o início do relacionamento. "A atração reescreve contos de fada e isso foi o nosso conto de fadas moderno", disse Kayla ao The Huffington Post.

As duas se casaram no dia 3 de setembro, depois de dois anos de namoro. Elas se conheceram num site de encontros e depois se encontraram. "Nossa foi sem igual. Depois nós saíamos juntas todos os dias desde aquele dia nas três semanas seguintes. Nós não nos cansávamos uma da outra!", disse Kayla.

Confira as fotos do ensaio abaixo:

