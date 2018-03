Ultramaratonista adota cachorrinha que correu com ele por 123 quilômetros

Foto: Reprodução

Enquanto corria a ultramaratona de 250 quilômetros no deserto de Gobi, na China, Dion Leonard ganhou a companhia de uma cachorrinha. Agora chamada de Gobi, a cadela correu 123 km do percurso com o novo dono.

A prova dura sete dias e é dividida em seis partes, das quais Gobi completou quatro. Além disso, ela correu os últimos 10 km da prova até a linha de chegada, onde esperou o novo dono. Durante o percurso, Dion teve de tomar conta da cachorrinha para que ela ficasse em segurança, como levá-la no colo para atravessarem rios juntos.

O corredor decidiu que ela voltaria para sua casa com ele, em Edimburgo, Escócia. Todo o processo demoraria quatro meses e custaria 5 mil libras. Para conseguir o valor, Dion organizou uma campanha de financiamento coletivo, chamada "Tragam Gobi para casa", e criou páginas e perfis para divulgar a causa nas redes sociais.

No momento, ele já recebeu mais de 18 mil libras de doação e todo o valor além do necessário será doado para abrigos de cachorros abandonados.

Foto: Reprodução