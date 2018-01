Twitter oficial da Prefeitura do Rio revela torcida por participante do BBB

Emily é a personalidade que atrai amor e ódio dos telespectadores do 'BBB 17' Foto: João Miguel Júnior/ Globo

As eliminação falsa de Emily no Big Brother desta segunda-feira, 6, mexeu com as emoções dos fãs do programa da Globo. Tanto que foi publicado no Twitter oficial da Prefeitura do Rio uma mensagem comentando os desdobramentos da atração e revelando a torcida por Emily. "A Emily me irrita mas confesso que essa cena de despedida com Marcos me fez entrar na torcida para ela ficar amanhã", dizia o tuíte que foi apagado algum tempo depois.

A conta do poder público também divulgou uma retratação: "Pedimos desculpas pelo tuíte publicado equivocadamente. Estamos aqui para falar apenas dos serviços da Cidade Maravilhosa".

Tuíte publicado equivocadamente no perfil oficial da Prefeitura do Rio Foto: twitter.com/Prefeitura_Rio

Pedimos desculpas pelo tuíte publicado equivocadamente. Estamos aqui para falar apenas dos serviços da Cidade Maravilhosa. — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) 7 de março de 2017

Mas como o Twitter é a rede social com mais bom humor da internet, muitos usuários ignoraram o uso equivocado da conta oficial e preferiram defender ou atacar os participantes do reality show.

"Estagiário emotivo, eu também mudei de ideia... Já sou #ForaPedro", escreveu @veraregina. "Mas só uma correção, aqui nós somos #ForaEmilly mesmo, viu", retrucou @lineysk2. "Mas a torcida tá valendo, né?!", respondeu o perfil @biazinhacomenta ao pedido de desculpas da prefeitura.

Na edição desta segunda-feira, 6, os participantes tinham que votar em um jogador para deixar a casa e Emily foi a eliminada. A Sister se despediu bastante emocionada de Marcos. Em seguida, a casa do BBB foi dividida por um muro em lado americano e mexicano e a sister escolheu Ilmar, Daniel e Marcos para ficarem com ela no território do México.