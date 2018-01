Twitter oficial da PF faz sucesso com frases motivacionais; veja 10 tuítes 'poéticos'

Perfil da PF no Twitter incentiva internautas a 'perseguirem seus sonhos' Foto: Reprodução/ Twitter @policiafederal

A conta oficial da Polícia Federal no Twitter (@policiafederal) traz diariamente informações e fotos sobre operações, vídeos de treinamentos e detalhes da frota aérea e terrestre. No entanto, o que mais tem feito sucesso com os internautas são os posts com frases motivacionais.

Leia também: Papa convida mães a amamentar durante cerimônia

Na rede social, a PF já usou citações do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, do empresário e fundador da Apple Steve Jobs, do ativista indiano Mahatma Gandhi e do filósofo Confúcio.

Confira dez tuítes 'poéticos' da PF:

"...Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor, que um dia você chega lá..." - Ayrton Senna pic.twitter.com/AT759eSP1I — Polícia Federal (@policiafederal) 4 de janeiro de 2017

“Faça o que precisa fazer quando precisar fazer, então um dia você poderá fazer o que quer fazer quando quiser fazer” Zig Ziglar Bom dia! pic.twitter.com/mHSqAWYSmp — Polícia Federal (@policiafederal) 6 de janeiro de 2017

Voce só fará um excelente trabalho, se este mesmo trabalho for a coisa que você mais ama. Steve Jobs pic.twitter.com/7aGKf894xX — Polícia Federal (@policiafederal) 22 de dezembro de 2016

"Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” W. Clement Stone Bom tarde! pic.twitter.com/BBNuZkfVbX — Polícia Federal (@policiafederal) 30 de dezembro de 2016