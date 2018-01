Twitter faz aniversário; relembre primeiros tuítes da rede social

Nova ferramenta do Twitter pode permitir que usuários denunciem publicações falsas. Foto: Pixabay/ Photo-Mix

Nesta terça-feira, 21, o Twitter completa 11 anos! O primeiro tuíte da história foi o de Jack Dorsey, um dos quatro criadores da rede social, junto com Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass.

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 de março de 2006

Ao longo dos anos, usuários da rede social, que tem 310 milhões de pessoas ativas, responderam o tuíte de Jack celebrando a data. Na época, o nome do Twitter era Twttr, como o fundador escreveu.

Claro que lá nos primórdios da rede social, as pessoas não sabiam usá-la direito e passam um pouco de vergonha. Neymar, por exemplo, entrou no Twitter em 2010 e escreveu pela primeira vez no Twitter querendo falar com um amigo. É o mesmo ano do icônico "Deus é TOP".

@deehsouza09 aii deeh é noix mlkii ... vamos twitaaaaaarr — Neymar Jr (@neymarjr) 22 de junho de 2010

O jornalista Tiago Leifert, muito ativo do Twitter, começou cedo, em 2008 e relevou para os seguidores que seu dia estava corrido: reunião atrás de reunião.

Reuniao atras de reuniao... — "El Guapo" (@TiagoLeifert) 18 de dezembro de 2008

Muito antes da fama, em 2010, Anitta já estava no Twitter.

To nova aqui, não sei nem se estou twittando certo, mas que vergonha ! Espero rir disso daqui a uns dias rs. — Anitta (@Anitta) 9 de maio de 2010

O Estadão também chegou cedo na rede social, em 2009, e o primeiro tuíte mostra a cara de São Paulo: