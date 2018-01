Turistas que foram à polícia após refeição de R$ 4 mil ganham hospedagem 5 estrelas em Veneza

Cidade de Veneza Foto: Pixabay / @peter89ba

A Associação de Hotéis de Veneza decidiu oferecer uma reserva de duas noites, em um hotel cinco estrelas, a um grupo de estudantes japoneses que pagou um valor altíssimo (cerca de mil euros, ou R$ 4 mil) por uma refeição básica em um restaurante da cidade. "A Associação, consciente do próprio papel em nível cidadão e institucional, presta contas ao grave dano ao episódio que está comprometendo a imagem da cidade", afirmou em uma nota, o presidente da organização, Vittorio Bonacini.

"Após uma rápida rodada de consultas com o Conselho de Direção, decidimos oferecer às quatro pessoas, que viveram uma infelicidade na nossa cidade, uma estadia de duas noites em um hotel cinco estrelas, a ser desfrutado em um período de concordância [com o grupo]", completou. Entretanto, o nome do hotel não foi divulgado.

De acordo com o jornal italiano La Nuova Venezia, o restaurante "Osteria da Luca" foi multado pela polícia de Veneza em 20 mil euros após a verificação do local. O caso, que repercutiu por todo o mundo, aconteceu durante o fim de semana, quando um grupo de quatro turistas japoneses pagou 1,1 mil euros por uma refeição composta por quatro bistecas, uma porção de peixes fritos, água e serviço.

A situação foi reportada pelo guia japonês que acompanhava o grupo. De acordo com o porta-voz do "Gruppo 25" - plataforma cívica que combate o turismo em massa em Veneza - os japoneses já deixaram a cidade e apresentaram uma denúncia contra a Osteria.