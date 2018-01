Tuíte do McDonald's diz que Donald Trump é 'nojento'

Nesta quinta-feira, 16, um tuíte do perfil corporativo oficial do McDonald's criticava o presidente Donald Trump e pedia a volta de Barack Obama. O tuíte foi apagado logo em seguida.

"Donald Trump, você é, na verdade, uma desculpa nojenta de presidente e nós adoraríamos ter Barack Obama de volta. E também você tem mãos pequenas", dizia a publicação no Twitter McDonaldsCorp.

Depois de deletado, o McDonald's disse que a conta havia sido "comprometida" e que eles estão investigando o que aconteceu. O tuíte ficou pouco tempo no ar, mas alguém tirou print e a imagem já foi compartilhada milhares de vezes.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.

No Twitter, as reações foram desde ao boicote à rede de fast-food até os elogios pelo post.

mcdonalds twitter: trump kinda sucks i guess every millennial online, in monotone unison: Today We Will Eat At McDonald — ☠peacock☠ (@argusagonies) 16 de março de 2017

El tuit de McDonalds a Trump fue como algo que le pondrías a tu novio después de que te engañó o algo así. — LaNano.com (@nanoreishon) 16 de março de 2017

Most likely the McDonalds tweet was sent out by an employee who thought he was logged on his personal account — Bernie Stephens (@berniefromaa) 16 de março de 2017

If that @McDonalds tweet had been real I would buy a week's worth of food from them — JP Saturn (@jotapeh) 16 de março de 2017

"Eu encontrei o culpado pelo tuíte do McDonald's"