Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, três em cada quatro pessoas acreditam que 2018 será melhor do que o ano passado Foto: Pixabay/nickgesell

SÃO PAULO (ANSA) - O otimismo parece estar em alta no mundo todo. Três em cada quatro pessoas acreditam que 2018 será um ano melhor que 2017, de acordo com a pesquisa Global Advisor Predictions, realizada pelo Instituto Ipsos.

Dentre os países mais otimistas está o Brasil, com oito em cada dez brasileiros acreditando no potencial de 2018. O otimismo, considerado acima da média no país, deve-se principalmente pelo fato de 64% dos entrevistados classificarem 2017 como um ano "ruim". Outros países que esperam um ano bom são a Colômbia e o Peru, onde 93% das pessoas estão positivas com relação a este ano, e Chile e China, com índice de otimismo em 88% dos entrevistados.

Os dados ainda revelam algumas previsões para o ano. Aproximadamente 35% acreditam que em 2018 o presidente norte-americano, Donald Trump, sofrerá impeachment. Além disso, para 42% dos entrevistados, a Coreia do Norte e os Estados Unidos começarão uma guerra. Com relação à Europa, 50% acreditam que a Rússia vai aumentar sua influência em assuntos globais, e 48% que Angela Merkel manterá o cargo de chanceler da Alemanha. Já as previsões para a China revelam que mais da metade dos entrevistados (59%) pensam que o país se tornará a maior economia do mundo.

A pesquisa ainda demonstra dados sobre a natureza, relacionados ao aquecimento global, e também sobre invasão alienígena. Para 71% dos entrevistados, as temperaturas médias vão aumentar em 2018. Porém, poucos (12%) creem em uma visita de aliens ao planeta Terra em 2018. A pesquisa foi realizada com 21 mil entrevistados de 28 países, entre novembro e dezembro de 2017. A margem de erro dos dados varia, de acordo com o país, de 3,5 a 5 pontos. (ANSA)