Transgênero dá à luz primeiro filho biológico nos Estados Unidos

Leo Murray Chaplow nasceu na sexta-feira, 14, com mais de 4 kg Foto: @biffandi/Facebook

A chegada do primeiro filho é sempre muito aguardada. E não foi diferente com o transgênero Trystan Reese e seu parceiro Biff Chaplow.

No último sábado, 15, o casal, que já tem dois filhos adotados, anunciou, por meio do Facebook, o nascimento de seu primogênito biológico, em Oregon, nos Estados Unidos. Leo Murray Chaplow nasceu na sexta-feira, 14, à noite, com mais de 4 kg.

Gravidez. Quem gerou a criança foi Trystan Reese. E o processo não foi tão simples assim, já que ele, nascido em um corpo de mulher, tomava testosterona desde a adolescência. Apesar disso, Trystan preferiu não fazer a cirurgia para redesignação do órgão sexual. E a escolha lá atrás possibilitou a gravidez no presente.

"Eu nunca quis que o meu corpo não fosse um corpo de transexual. Eu estou bem sendo um homem que tem útero, que tem a capacidade de ter um bebê", afirmou Reeese em um vídeo postado nas redes sociais. "Eu sou feminista. Eu penso que mulheres são impressionantes. Eu não acho ruim ser uma mulher. Por isso, é ok entrar nesse sagrado mundo da maternidade. E isso não me faz sentir menos homem."