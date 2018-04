Trailer de filme de terror em sessão de 'Pedro Coelho' gera revolta em cinema

Em cinema da Austrália, pais levaram seus filhos para assistir a uma animação – mas foram surpreendidos pelo trailer de um filme de terror. Foto: Cena do filme 'Pedro Coelho'/Sony Pictures

Pais que foram assistir ao filme infantil Pedro Coelho, recém-estreado na Austrália, passaram por momentos inesperados com seus filhos na sala de cinema Event Cinemas na cidade de Innaloo. Antes do filme, foi exibido acidentalmente o trailer do filme de terror Hereditary e, de acordo com o jornal The Sydney Morning Herald, isso criou um pequeno pânico na sala.

"Foi terrível. Muito rapidamente, qualquer um poderia dizer que aquele não era um filme de criança", disse Jane, uma mãe que estava na sala, ao jornal. "Pais estavam gritando para o projecionista parar, cobrindo os olhos e ouvidos das crianças, Alguns até saíram da sala para chamar uma funcionária, mas ela estava surpresa e não sabia muito o que fazer. Alguns pais saíram do cinema com seus filhos no colo".

O caso aconteceu na última quarta-feira, 25. Após as reclamações, a tela foi desligada e um funcionário ofereceu a todos os presentes ingressos gratuitos, como compensação pelo erro. Um porta-voz da rede de cinemas disse que o caso está sendo "investigado internamente para garantir que situações como esta nunca mais ocorram".

O trailer de Hereditary mostra um corpo queimando, perseguições de demônios e morte de animais. "Muitas crianças ficaram tristes. Se você olhar para sua infância, vai lembrar de coisas que te assustaram quando as viu pela primeira vez. Eu ainda me lembro da primeira vez que vi um ladrão na TV", disse um homem que estava no cinema. Hereditary estreia em junho nos cinemas, e Pedro Coelho já está em exibição.