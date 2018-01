TNT lança 'Jornal do Meme', noticiário online com novidades das redes sociais

'Jornal do Meme' estreia no fim de junho no YouTube. Foto: TNT Brasil

Toda semana, surge um novo meme, uma nova hashtag ou corrente nas redes sociais - e, com tanta novidade assim, pode ser difícil acompanhar. Para ajudar a entender tudo o que acontece no mundo da internet, vem aí o Jornal do Meme, nova atração do canal da TNT Brasil no Youtube, que estreia no final de junho.

Os comediantes e youtubers Rodrigo Fernandes, conhecido na internet pelo site Jacaré Banguela, e Raquel Real serão os apresentadores do programa, que vai mostrar os assuntos que mais bombaram na internet durante a semana.

A atração será transmitida às quartas e sextas-feiras, e contará com os principais memes, tretas e polêmicas das redes sociais, além de apresentar criativos quadros temáticos que vão se adaptando às novidades de cada semana. Para não perder a estreia e nenhuma das edições do Jornal do Meme, basta se inscrever no canal da TNT.

No 'Jornal do Meme', haverá quadros relacionados aos acontecimentos semanais que bombaram nas redes. Foto: TNT Brasil