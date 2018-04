Tendência? Piercing no dedo substitui anéis e aliança de compromisso

Acessório colocado sob a pele do dedo é usado como opção para aliança. Foto: Instagram/featured.styles

Se você é fã de piercing ou busca opções (muito) diferentes de anéis, talvez se interesse pelo acessório colocado sob a pele do dedo. Com a hashtag #fingerpiercing (piercing de dedo), usuários estão compartilhando suas joias no Instagram.

Quase 3,5 mil fotos e vídeos já foram publicados na rede social fazendo referência ao acessório.

Alguns colocam em diferentes pontos do dedo e outros optam pelo modelo como substituto da aliança de compromisso. Uma foto mostra em detalhe como ele fica preso sob a pele.

Uma internauta publicou um vídeo do momento em que colocava o piercing. "Eu estaria mentindo se dissesse que não doeu, mas estou apaixonada", escreveu.

Outro internauta publicou fotos em que ele e a mulher optaram pelo piercing em substituição à aliança de noivado - mas já no dedo anelar da mão esquerda.

Ao site People, o body piercer Billy DeBerry, da Flórida, nos Estados Unidos, disse que "piercings microdermais são seguros e o corpo os segurará por anos, contanto que eles estejam em locais ideais".

Ele afirma que tem colocado o acessório nos dedos dos clientes por mais de dez anos, mas só notou a popularidade agora após a exposição nas redes sociais.

Confira outros modelos: