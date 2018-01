Internet se encanta com tartaruguinhas de unhas pintadas

O Twitter tem ido à loucura com a tendência de pintar as unhas da tartaruga de estimação. Foto: twitter.com/yagirlkeyy_

Como você já deve ter percebido, acabou o tempo de combinar a capinha do celular com o esmalte da semana. Pelo menos nos Estados Unidos, a tendência agora é ter uma targatura de estimação e cuidar bem da beleza dela. Isso inclui manicure.

No Twitter, usuárias postaram fotos das unhas feitas - as próprias e as da tartaruga. Kiana, que vive em Houston, no Texas, pintou as 10 unhas de amarelo. No mesmo dia ela postou uma outra foto, e dessa vez Kiana e sua tartaruga, Juanita, não tinham as unhas da mesma cor.

A usuária Anna parece ter mais vaidade sobre sua tartaruga. Em uma foto publicada em seu twitter, ela mostra o bichinho de estimação com as unhas pintadas de vermelho, e as dela bem cuidadas, porém sem esmalte.

A repercussão é positiva. No Twitter de Kiana, a única dúvida - rapidamente esclarecida - é se sua tartaruga é macho ou fêmea. A nova mania é tida como fofa pela maioria dos usuários, que querem saber que salão de beleza a dupla frequenta.