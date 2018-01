Sul-coreano cria artes incríveis com café e faz sucesso no Instagram

Tomar um cafezinho pela manhã ou no fim da tarde é um hábito corriqueiro para a maioria das pessoas. Mas vai muito além disso para o sul-coreano Lee Kang Bin, de 26 anos, que faz da bebida a base para desenhos impressionantes.

Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, Lee é dono do cafeteria C.Through, em Seul. Desde criança, ele faz arte com café, apesar de nunca ter feito cursos de desenho.

Para seus trabalhos, o artista se inspira especialmente em temas como personagens de filmes, política e elementos da natureza.