Suazilândia muda de nome por decisão do rei do país

Rei Mswati durante a celebração do 50º aniversário de independência do país. Foto: Cortesia de Oficina Presidencia Taiwán / EFE

O rei da Suazilândia, Mswati III, surpreendeu seus súditos nesta quarta-feira, 19, ao mudar o nome do país africano, que, a partir de agora, se chamará Reino de eSwatini.

A mudança promovida pelo monarca, que está no governo há 36 anos, acontece durante as celebrações do 50º aniversário da independência do país. O novo nome significa "Terra dos Swazi", e o rei Mswati III já vinha utilizando a denominação há alguns anos. O monarca chamou a Suazilândia de "Reino de eSwatini" durante a Assembleia Geral da ONU, em 2017, e quando a nação africana inaugurou seu parlamento, em 2014.

Durante um anúncio, Mswati III alegou que muitas pessoas confundem a Suazilândia com a Suíça, já que na língua inglesa, o nome de ambos os países são parecidos ("Swaziland" e "Switzerland").

Comemorações pela independência da Suazilândia, que agora será chamada de eSwatini. Foto: Cortesia de Oficina Presidencial Taiwán / EFE

No entanto, a troca de nome revoltou grande parte da população da Suazilândia, que afirmou que Mswati deveria dar mais atenção para a fraca economia da nação. A Suazilândia, ou Reino de eSwatini, possui pouco mais de 1,3 milhões de habitantes e é a última nação do continente africano que é regida por uma monarquia absolutista. Nos últimos anos, manifestantes têm organizado protestos pedindo para que o país mude o regime para uma democracia. O rei Mswati III, que também é chamado de Ngwenyama ou "leão", possui 50 anos e é conhecido por ter 15 esposas. Ativistas de direitos humanos criticam o monarca por banir partidos políticos no país e também por discriminação contra mulheres.

Outros países da região passaram por mudanças de nome semelhante no passado. A Botsuana, por exemplo, era conhecida como Bechuanalândia, e o Lesoto como Basutolândia.