Stubbs, ‘gato-prefeito’ de vilarejo no Alasca, morre aos 20 anos

Stubbs, gato que servia como prefeito honorário de vilarejo no Alasca desde 1998, morreu aos 20 anos. Foto: Facebook.com/martinmcculloughcomedy/

Stubbs, prefeito honorário do vilarejo de Talkeetna, no Alasca, morreu nesta última quinta-feira, 20, aos 20 anos. Seria uma tragédia alguém morrer tão jovem, não fosse o fato de Stubbs ser um gato. Sim, você não leu errado.

O pequeno vilarejo no isolado Estado norte-americano é uma estância turística localizada no pé do monte Denali, a maior montanha na América do Norte, e nunca tinha sido governado por um prefeito.

Isso até 1998, quando o Estado exigiu que fosse realizada uma eleição. A população de aproximadamente 900 pessoas, em protesto, elegeu o gato Stubbs como ‘prefeito’ do local. Logo, ele virou atração e volta e meia aparecia em alguma reportagem da imprensa norte-americana.

“Stubbs viveu por 20 anos e três meses”, disse a família Spones, a última dona do gato, em comunicado enviado para a imprensa, de acordo com a revista People. “Ele resistiu até o último dia de vida, miando pedindo carinho e deitando nos nossos colos ronronando por horas. Obrigado por viver conosco pelos últimos 31 meses Stubbs; você era especial e vamos sentir muito a sua falta. Nós amamos o período em que pudemos viver com você”, completaram.

A saúde de Stubbs começou a piorar em 2016, quando deixou de sair pela cidade, preferindo ficar em casa com seus donos e outros gatos. Ele já havia sido alvo de vários rumores da sua morte e em 2013 sobreviveu a um ataque de um cachorro.

Em entrevista para a emissora CBS, a família Spones falou que o vilarejo já pensa em realizar um pleito para eleger um novo felino para o mais importante cargo no executivo local.

